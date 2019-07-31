Развернуть сайт на цмс Django Suit

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Нужно развернуть архив готового сайта на хостинге.

Сайт сделан на цмс Django Suit.

Нужен человек который знаком с этой системой.

Сам сайт сейчас есть на другом хостинге доступен по ссылке ниже.

https://bit.ly/2MrYZ3L

Django
6 лет назад
maxchirin
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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