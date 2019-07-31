Доработать сайт на Битриксе

Необходимо доработать данный сайт на CMS Битрикс:

http://dev.dia-f.ru

2. Сделать главное меню динамическим

3. Исправить мелкие проблемы по верстке, такого плана:

http://prntscr.com/omv23j

4. При выходе происходит переадресация на страницу 404, а нужно сделать на главную. Сам вывод ошибки нужно будет сделать аккуратнее, в стиле сайта.

Обязательно нужно знать CMS Битрикс, не пропадать со связи, располагать временем для выполнения данной задачи, отнестись ответственно. В дальнейшем будут еще задачи по этому проекту.