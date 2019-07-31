Нужно внедрить виджет календаря и заказа даты и время свободный на приём CMS Wordpress сам сайт тут http://bit.ly/2OxAkxp мы пытались такой виджет поставить https://www.bookform.ru но он неподходит на сайт от вас жду предложений по варианту ...
Доработать сайт на Битриксе
Необходимо доработать данный сайт на CMS Битрикс:
2. Сделать главное меню динамическим
3. Исправить мелкие проблемы по верстке, такого плана:
4. При выходе происходит переадресация на страницу 404, а нужно сделать на главную. Сам вывод ошибки нужно будет сделать аккуратнее, в стиле сайта.
Обязательно нужно знать CMS Битрикс, не пропадать со связи, располагать временем для выполнения данной задачи, отнестись ответственно. В дальнейшем будут еще задачи по этому проекту.
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