Правки в магазине модХ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки186 просмотров

Всем доброго дня. Нужно закончить правки дизайна на магазине модХ

Правки прикреплены в файле. Прошу писать контакты для связи и цену

Оплата строго по проверки

6 лет назад
masimrek
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров