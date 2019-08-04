Настроить фильтр товаров для магазина на wordpress на странице каталог

Здравствуйте

Есть сайт с установленным уже фильтром

http://menstrualcup.by/shop/

Нужно сделать принцип его работы как на

https://cup4you.ru/catalog

Т е что бы при клике на один из фильтров товар показывался справа, где и весь общий список товара.

Либо поставить фильтр на странице магазина woocommerce