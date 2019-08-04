Настроить фильтр товаров для магазина на wordpress на странице каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок309 просмотров

Здравствуйте

Есть сайт с установленным уже фильтром

http://menstrualcup.by/shop/

Нужно сделать принцип его работы как на 

https://cup4you.ru/catalog

Т е что бы при клике на один из фильтров товар показывался справа, где и весь общий список товара.

Либо поставить фильтр на странице магазина woocommerce

WooCommerceWordPress
6 лет назад
w-maks
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Отличный специалист, рекомендую!
Отличный заказчик! Всегда на связи. Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад