Специалист по загрузки файлов в CS Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Нужен специалист, который обработает и  загрузит 3 файла ( 50 000 SKU) на сайт.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! опыт в CS- cart.

6 лет назад
dantech
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров