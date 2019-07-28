нужно сделать натяжку на CMS (добовление товаров , картинки товаров, функционал корзины и т.д) Позиций примерно 130 шт
Специалист по загрузки файлов в CS Cart
Нужен специалист, который обработает и загрузит 3 файла ( 50 000 SKU) на сайт.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! опыт в CS- cart.
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