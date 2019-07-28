поменять текст во всплывающих окнах форм заявки поставить на главную блок с 3-мя картинками - Бонус на ваш выбор за каждое второе окно в заказе: - ручка с ключом ...
Нужен специалист по WordPress.
НАСТРОЙКА ОПЛАТЫ С САЙТА по api (по инструкции).
вот сайт
вот инструкция как подключить платежку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать правки Вот ТЗ https://yadi.sk/d/ll0Lq_Y1NUnvNA Пожалуйста сразу пишите цену Сроки срочные За срочность готов доплатитьСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $135
Ищем специалиста, который не допустит, чтобы в один прекрасный день наши сайты «встали колом». Он будет создавать техническую часть ресурса, писать программный код. Добавлять новый функционал. Следить за работоспособностью сайта, хостингами, доменами, серверами. Своевременно выявлять ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Форма сверстанна с помошю бутстрап 4.нужно вывести через ajaxForm, с валидацией полей(чтобы поля просто подсвечивались красным с текстом) и чтобы после отпраки формы сама форма исчезала и на ее месте появлялось уведомление об успехе ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
форма сверстанна с помошю бутстрап 4.нужно вывести через ajaxForm, с валидацией полей(чтобы поля просто подсвечивались красным с текстом) и чтобы после отпраки формы сама форма исчезала и на ее месте появлялось уведомление об успехеЗавершен6 лет назад
- $50
Всем привет, необходимо сделать натяжку верстки сайта визитки на wordpress, подробное ТЗ после собеседованияЗавершен6 лет назад
Необходимо правки по сайту на WordPress. Сделать 2 фильтра заведений и мероприятий + другие небольшие правки. Требования: умение работать с ACF, уметь доработать готовые плагины, смена урл по хтассес и файл function.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужна помощь по доработке - внешнего вида фильтра товара в стандартном интернет магазине битрикс. - в форме заказа товара поправить условие выбора товара. - добавить в карточке товара ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Добрый день На странице http://www.pisheprom-rb.ru/distribyutoram есть форма при нажатии на "Отправить запрос". Нужно добавить красные звездочки на обязательные поля https://yadi.sk/i/8BvswNiqQ8TSuw Задача минутная для того, кто знает. От меня отзыв)) ...Завершен6 лет назад
Необходима доработка интерфейса, функциональности и настройка обмена заказами с 1С на стороне сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад