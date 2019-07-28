Нужен специалист по WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки163 просмотра

НАСТРОЙКА ОПЛАТЫ С САЙТА по api (по инструкции). 

t3.medshopin.ru 

вот сайт 

yadi.sk/i/5yml5bt19-NJWQ 

вот инструкция как подключить платежку.

WordPress
6 лет назад
mitya_melnik
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров