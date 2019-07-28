Настройка интернет магазина Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки227 просмотров

Добрый день!

Нужна помощь по доработке

- внешнего вида фильтра товара в стандартном интернет магазине битрикс.

- в форме заказа товара поправить условие выбора товара.

- добавить в карточке товара отображение количества людей, купивших товар.

и еще несколько тз)

Напишите пожалуйста стоимость работы за час или лучше за неделю).

6 лет назад
Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров