В наличии VPS ( root доступ) Сайт на Django. Достался по наследству. Что нужно сделать. 1 сменить пароль админ. ( через консоль) 2 слетела регистрация ( при регистрации пользователя ошибка 500) ...
Редизайн сайта CMS OpenCart
Редизайн сайта CMS OpenCart тут т3 https://docs.google.com/document/d/1DJ7ZqzSLRaW38J2pbt_TTubNHDdiNjRnaAGg81o_zkw/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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