Имеется сайт на Joomla 3 с шаблоном T3 Blank Template. Для форм используется модуль Super Simple Contact Form. Вызов модуля/формы планируется делать прямо в материалах. Вот как выглядит это сейчас http://prntscr.com/ojyro0 Нобходимо ...
Допилить тему Wordpress
Собрать нужные страницы из шаблона.
Показать как работать с контентом, включая фоны и картинки.
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