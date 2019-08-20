Допилить тему Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок223 просмотра

Собрать нужные страницы из шаблона.

Показать как работать с контентом, включая фоны и картинки.

WordPress
6 лет назад
booozzone
Артем 
44 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо. Все хорошо.
Рекомендую Артема к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад