Добрый день! Нужно вести изменения на сайт - WP. И настроить парсинг отзывов и новостей.
Доработать модуль Joomla
Имеется сайт на Joomla 3 с шаблоном T3 Blank Template. Для форм используется модуль Super Simple Contact Form.
Вызов модуля/формы планируется делать прямо в материалах. Вот как выглядит это сейчас http://prntscr.com/ojyro0
Нобходимо допилить модуль так, чтобы:
1. форма была меньшей ширины, слева от формы можно было вставить изображение (например менеджера), форма по центру
Пример: http://prntscr.com/ojyt3c
2. модуль имеет возможность подхватывать URL страницы с которой была отправка формы. Было бы хорошо, доработать, чтобы подхватывался Title страницы.
Как это вижу я: сделать общий блок, всредине два горизонтальных блока, в левом фото, в правом форма.
Так, как на сайте уже используется даный модуль, тот, который допиливается необходимо будет переименовать, чтобы была возможность установки, как полноценного модуля (чтобы можно было паралельно использовать два)
Ссылка на модуль: https://drive.google.com/file/d/1QrUMQg71Rbv05jFLdZfi8BPNH5Z88B-n/view?usp=sharing
Ссылка на шаблон: http://demo.t3-framework.org/joomla30/index.php/en/
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