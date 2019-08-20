Настроить сайт

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок154 просмотра

Добрый день! Нужно вести изменения на сайт - WP. И настроить парсинг отзывов и новостей.

WordPress
6 лет назад
Banana081
55 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$70
3 дня
Escrow
Все супер! рекомендую!
Сотрудничеством с Иваном довольна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад