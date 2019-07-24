Vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки сайта 2. Перелистывать товары в категории 1,2,3 (сейчас автоподгрузка работает некоректно). Выводить по 42 товара на странице 3. Убрать все битые ссылки и настроить так, ...
Необходимо настроить експорт товаров Wordpress
Есть сайт , на вордпресе, через плагин WP All export уже настроен експорт, но нужно сделать еще один експорт с более расширенными критериями, для того чтобы формировался файл согласно требованием Розетки, это нужно сделать только для категории Элементы питания. По этой ссылке описаны требования - https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/ . Атрибуты на товар есть, артикула есть и тд . Необходимо реализовать возможность чтобы через этот компонент оно подтягивалось + один человек делал, но не было атрибутов и сказал что сделал, но сейчас не работает. Жду адекватную цену и сроки, спасибо
Заявки фрилансеров
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