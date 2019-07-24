Необходимо настроить експорт товаров Wordpress

Есть сайт , на вордпресе, через плагин WP All export уже настроен експорт, но нужно сделать еще один експорт с более расширенными критериями, для того чтобы формировался файл согласно требованием Розетки, это нужно сделать только для категории Элементы питания. По этой ссылке описаны требования - https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/ . Атрибуты на товар есть, артикула есть и тд . Необходимо реализовать возможность чтобы через этот компонент оно подтягивалось + один человек делал, но не было атрибутов и сказал что сделал, но сейчас не работает. Жду адекватную цену и сроки, спасибо