Доработки на сайте Версия ocStore 2.3.0.2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок225 просмотров

Vipavoska.com.ua

1. Увеличить скорость загрузки сайта

2. Перелистывать товары в категории 1,2,3 (сейчас автоподгрузка работает некоректно). Выводить по 42 товара на странице

3.  Убрать все битые ссылки и настроить так, что б их больше не было

4.  Нужен корректно формирующийся robots.txt

5.  Установить метрики на сайт

6. Текст на главной сделать, что б сворачивался, по аналогии со страницами категорий

7. При просмотре страницы категории, когда заходишь в товар и нужно возвращаться назад, отправляет в начало страницы, а не в то место где закончил просмотр. Нужно что б отправляло туда же. 

8. Стрелочка вверх страницы, вниз страницы для категорий

9. Покупка в один клик. Телефон и Имя только что б было из полей

ocStore
6 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$85
3 дня
Escrow
Елена, спасибо, мне очень понравилось с вами работать. Девушка-программист - это был новый, приятный опыт. Правки мои выполнены в полной мере, в срок. Спасибо большое. Я, надеюсь, мы не расстаемся, создаю новое задание и жду вас в исполнители
Ольга прекрасный заказчик. Адекватное отношение, быстрая оплата и понятное ТЗ - рай для фрилансера) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад