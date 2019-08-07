Доработки на сайте Версия ocStore 2.3.0.2.3

Vipavoska.com.ua

1. Увеличить скорость загрузки сайта

2. Перелистывать товары в категории 1,2,3 (сейчас автоподгрузка работает некоректно). Выводить по 42 товара на странице

3. Убрать все битые ссылки и настроить так, что б их больше не было

4. Нужен корректно формирующийся robots.txt

5. Установить метрики на сайт

6. Текст на главной сделать, что б сворачивался, по аналогии со страницами категорий

7. При просмотре страницы категории, когда заходишь в товар и нужно возвращаться назад, отправляет в начало страницы, а не в то место где закончил просмотр. Нужно что б отправляло туда же.

8. Стрелочка вверх страницы, вниз страницы для категорий

9. Покупка в один клик. Телефон и Имя только что б было из полей