Оптимизировать работу сайта

Добрый день!

Необходима помощь системного администратора. На сайте https://play-name.com/ на некоторых страницах происходит "зависание" на несколько минут https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing

Нужно протестить сайт при полной нагрузке, чтобы узнать, что можно оптимизировать, чтобы сайт не "зависал". И внести эти доработки (если будет нужна помощь программиста, он сможет помочь)