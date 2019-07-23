Перенос Wordpress сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок192 просмотра

Требуется перенести сайт zeroreal co il на другой wordpress 

Перенос требуется реализовать на основе старой БД с сохранением всех ссылок для SEO 

От вас оценка работы по деньгам и срокам. 

WordPress
6 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров