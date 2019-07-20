Программирование CMS Joomla с 1С

Сайт будет на Joomla + джумшоппинг

Из ТЗ:

1. Редактирование цен - с наценкой % на производителя,на товар, на группу товаров. Цена товара — базовая (закупочная).

3 При добавлении нового товара в категорию данный товар должен

автоматически появляться во всех фильтрах и категориях, в случае

отсутствия совпадения параметров (условий) - автоматически создавать

новый фильтр.

4 Интеграция сайта с 1С версии 8.3 для загрузки прайсов и редактирования контента.

Делать можно, не обращая внимание на дизайн. Верстальщик потом будет корректировать и улучшать внешний вид сайта.

Ещё нужно добавить онлайн оплату через Яндекс Кассу - подключение.

Плюс 54-ФЗ - онлайн чеки нужно сделать.