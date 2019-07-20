Натянуть сайт на webasyst shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки237 просмотров

Здравствуйте!

Есть готовая верстка https://www.dropbox.com/s/lybpzm4ydo6vgjc/tea1.zip?dl=0

Нужно натянуть на webasyst shop-script

Пишем стоимость и сроки

Webasyst
6 лет назад
mondaystudio
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров