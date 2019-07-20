Здравствуйте, есть задание по cms wordpress. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Натянуть сайт на webasyst shop-script
Здравствуйте!
Есть готовая верстка https://www.dropbox.com/s/lybpzm4ydo6vgjc/tea1.zip?dl=0
Нужно натянуть на webasyst shop-script
Пишем стоимость и сроки
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