Лендинг Верстка – на готовый дизайн – CMS WordPress, Elementor

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок287 просмотров

Лендинг Верстка – на готовый дизайн – CMS WordPress на кострукторе (BoldGrid или Elementor)

1. Просмотрите дизайн в приложении. 

2. Укажите какие элементы можно сделать,  с какими будут проблемы. 

3. Дайте полную цену за работу через безопасную сделку (мы покроем расходы). 

4. Укажите примерные сроки выполнения. 

5. Пришлите примеры ваших работ. 

Тех задание:

1. Верстка на англоязычном CMS WordPress

2.  Желательно использовать конструктор BoldGrid или Элементор, (или предложите другой бесплатный конструктор элементор)

3. Адаптивность для телефонов и планшетов. 

4. Защита формы от спама. 

6. Сайт защищен на https.

ElementorWordPress
6 лет назад
peterk
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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