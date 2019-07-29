Простой сайт на wordpress. Поправить дизайн.

Есть простой сайт на wordpress. Его можно увидеть здесь http://insclub.info/

Нужно немного поменять дизайн страниц. А именно страницы должны выглядеть так как в прикрепленных рисунках.

А также нужно заменить некоторые картинки.

Рисовать дизайн не нужно. Если нужны исходники psd я предоставлю.

Задача не сложная. Жду ваших предложений.