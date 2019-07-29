Простой сайт на wordpress. Поправить дизайн.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен16 заявок581 просмотр

Есть простой сайт на wordpress. Его можно увидеть здесь http://insclub.info/

Нужно немного поменять дизайн страниц. А именно страницы должны выглядеть так как в прикрепленных рисунках.

А также нужно заменить некоторые картинки.

Рисовать дизайн не нужно. Если нужны исходники psd я предоставлю.

Задача не сложная. Жду ваших предложений.

WordPress
6 лет назад
ViktorPinaev
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$35
2 дня
Escrow
Выбрал данного разработчика, так как он быстро разобрался и наиболее адекватно оценил проект без всяких завышений цен. Понравилось в работе, что он не пропадал, опреативно приступил к работе, каждый день сам по своей инициативе сообщал о ходе выполнения работ. Достаточно квалифицирован в своей области, потому все нюансы решались быстро и легко. Старается выполнять свою работу максимально качественно. Вся работа была выполнена вовремя в установленые сроки. Потому в целом понравилось сотрудничество с Андреем. Если будут проекты буду еще к нему обращаться, всем рекомедую.
Очень доволен работай с Виктором. Оперативно отвечает, вовремя оплачивает. Вежлив в общении. Чётко ставит задачи. Всем рекомендую работать Виктором, и сам буду очень рад дальнейшей работе))

Заявки фрилансеров

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад