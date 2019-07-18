Переделать сайт.

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Закрыт10 заявок185 просмотров

Есть готовый сайт на WP. Нужно переделать его на более быструю CMS заточенную под SEO, можно чистый html5. Оптимизацию нынешнего не предлагать, пробовали...

https://clck.ru/EqrnC

HTMLWordPress
6 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров