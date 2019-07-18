Починить форму контактов opencart

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Завершен4 заявки121 просмотр

есть форма на opencart на странице https://clck.ru/H9Amg - не работает. Походу верстальщик её не соединил с модулем форм потому что форма на странице Контактов - работает нормально. Нужно починить.

Opencart
6 лет назад
gromka
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
все сделал очень быстро
Все прошло отлично! Сотрудничеством доволен - понятное задача, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад