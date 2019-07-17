Сайт https://clck.ru/H7TBY Что нужно сделать Все страницы делаем на 2 языках : англ и рус Главная На главной оставляем все до блока с видео (блок с видео оставляем), затем все убираем ...
Верстка на OpenCart
Здравствуйте, ищем програмера, который хорошо разбирается в OpenCart.
Сайт - https://inter-tex.com.ua (OcStore 2.1.0.2)
На даном етапе нужно новые странички Главную и контакты сверстать и поставить на сайт.
Главная частично сделана програмистом который бросил фриланс, потому ищем нового.
Дизайн страничек по ссылке - https://www.dropbox.com/sh/83s0swjrpj501hs/AADB4gyi0-BgJVB-YunpFTKfa?dl=0
Важно, ищем програмиста который непосредственно будет делать задачу, а не студию, команду спасибо.
Заявки фрилансеров
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