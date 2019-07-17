Верстка на OpenCart

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Закрыт5 заявок212 просмотров

Здравствуйте, ищем програмера, который хорошо разбирается в OpenCart. 

Сайт - https://inter-tex.com.ua (OcStore 2.1.0.2)

На даном етапе нужно новые странички Главную и контакты сверстать и поставить на сайт. 

Главная частично сделана програмистом который бросил фриланс, потому ищем нового. 

Дизайн страничек по ссылке  - https://www.dropbox.com/sh/83s0swjrpj501hs/AADB4gyi0-BgJVB-YunpFTKfa?dl=0

Важно, ищем програмиста который непосредственно будет делать задачу,  а не студию, команду  спасибо. 

ocStoreOpencart
6 лет назад
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров