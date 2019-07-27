Перенести HTML сайт на WordPress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок122 просмотра

Нужно перенести на WordPress сайт который сейчас на HTML

Сайт небольшой. Предоставлю архив сайта и доступ к хостингу. Сейчас в архиве сайта - 11 папок, 99 файлов.

Важно чтобы сохранились (корректно перенеслись) адреса записей, разделы, ну и контент с фото.

Шаблон WordPress можно любой дефолтный, главное чтобы более-менее структура сайта нормально перенеслась.

HTMLWordPress
6 лет назад
polarts
Юрий 
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад
$30
6 дней
Благодарю Веронику за профессиональный подход. Все сделано на отлично. Будем сотрудничать и дальше
Спасибо за интересный заказ и быструю оплату. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад