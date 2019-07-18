Добавить еще один адрес

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Завершен4 заявки130 просмотров

Сайт на битриксе, нужно на страницу контакты, добавить один адрес. Сейчас их 2, должно быть 3.

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Все отлично. Все сделано моментально. Быстро и не дорого. Спасибо. Будем обращаться еще.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, на связи, оплата моментально.

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад