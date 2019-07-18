Здравствуйте, ищем програмера, который хорошо разбирается в OpenCart. Сайт - https://inter-tex.com.ua (OcStore 2.1.0.2) На даном етапе нужно новые странички Главную и контакты сверстать и поставить на сайт. Главная частично сделана програмистом который бросил ...
Добавить еще один адрес
Сайт на битриксе, нужно на страницу контакты, добавить один адрес. Сейчас их 2, должно быть 3.
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