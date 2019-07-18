WordPress. Доработка на сайте

Нужен программист по WordPress. Нужно Главную страницу доделать. У нас есть главная страница, но там не закончена. Эту страницу нужно доделать (согласно по дизайну) и все сделанные работы нужно выкачать от сюда и с новой базой соединить. Еще все остальные страницы нужно будет соединить с главной страницей. Шапка, футер, Наши клиники за границей, Наши довольные клиенты - эти блоки на всех остальных страницах будут показываться