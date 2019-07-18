Требуется создать и спроектировать структуру в админке БИТРИКСА

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок261 просмотр

Требуется создать и спроектировать структуру в админке битрикса из инфоблоков, со всеми свойствами, как на сайте https://tour-center-msk.ru/

С разделением по регионам, направлениям и т.д., фильтрами и т.д. чтобы в дальнейшем приступить к наполнению сайта.

Требуется только внесение структуры. Сюда http://bitrix.tourscenter.ru/

Пишите цены и сроки

6 лет назад
weter_ghetto
Виталий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров