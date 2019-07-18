Требуется создать и спроектировать структуру в админке битрикса из инфоблоков, со всеми свойствами, как на сайте https://tour-center-msk.ru/

С разделением по регионам, направлениям и т.д., фильтрами и т.д. чтобы в дальнейшем приступить к наполнению сайта.

Требуется только внесение структуры. Сюда http://bitrix.tourscenter.ru/

Пишите цены и сроки