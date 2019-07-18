[Wordpress] Адаптировать тему под сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок198 просмотров

Необходимо перенести тему сайта _second.ros-nasledstvo.ru на _test.kostiko2.beget.tech Оба сайта на Вордпрессе, темы создавались разными специалистами. Появилась нужда использовать вышеуказанную тему.

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WordPress
6 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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