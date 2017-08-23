IT специалист. PHP, MySQL, Symfony, Yii 2, Wordpress.
Мой опыт веб-разработки более 12 лет.
Специализируюсь: PHP, MySQL, Wordpress, Symfony, Yii, Ajax, JavaScript, CSS, jQuery, Doctrina, Twig.
Большой опыт работы с самописными сайтами и их доработкой.
Делаю сайты, интернет-магазины с нуля.
Выполняю задачи качественно и в поставленные сроки.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков
$100
8 баллов
6 лет назад
В целом с Виктором сработались, хотя были вначале сложности. Продолжаем сотрудничать. Надеюсь выйдем на твердую 5.
Ответный отзыв
В целом с заказчиком сработались. Рекомендую! И хоть информация по задаче изначально была не полная, в ходе выполнения задания, все выяснили. Буду рад сотрудничать и дальше!
$50
10 баллов
6 лет назад
Виктор задание выполнил на 100%. С коммуникацией и сроками вопросов не возникло. Мои рекомендации Виктору и успехов на Веблансере. Добавлю для будущих заказчиков: не смотря на то, что Виктор на Веблансере только начал, чувствуется, что он опытный специалист: не учится на ваших проектах, а выполняет задание. Мое задание было по Wordpress: верстка + программирование нестандартного функционала.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно сотрудничать. Всегда на связи, задача поставлена чётко и понятно. Рекомендую к сотрудничеству!