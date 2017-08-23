Виктор задание выполнил на 100%. С коммуникацией и сроками вопросов не возникло. Мои рекомендации Виктору и успехов на Веблансере. Добавлю для будущих заказчиков: не смотря на то, что Виктор на Веблансере только начал, чувствуется, что он опытный специалист: не учится на ваших проектах, а выполняет задание. Мое задание было по Wordpress: верстка + программирование нестандартного функционала.