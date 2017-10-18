Необходимо оптимизировать сайт по рекомендациям PageSpeed Insights. Сайт на OpenCart.
Нужен программист хорошо разбирающийся на symfony2
Добрый день.
Нужен программист хорошо разбирающийся на symfony2, с опытом работы. Есть проект для которого нужен ответственный исполнитель для разработки новой версии. Задачи постоянные.
Все детали вышлю.
Заявки фрилансеров
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