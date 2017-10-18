Нужен программист хорошо разбирающийся на symfony2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки114 просмотров

Добрый день.

Нужен программист хорошо разбирающийся на symfony2, с опытом работы. Есть проект для которого нужен ответственный исполнитель для разработки новой версии. Задачи постоянные.

Все детали вышлю.

8 лет назад
ViktorPinaev
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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