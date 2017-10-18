Обработчик писем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Здравствуйте!

В общем для понимания процесса и сути задачи.. есть диспетчер и есть исполнитель,  диспетчер принимает задания и вносит их в Битрикс24,  далее в назначенный в задании день исполнитель автоматически получает это задание на почту (происходит это два раза в день, в 7 часов и в 13 )  соответственно если этих заданий 10 то приходит 10 разных писем....что не совсем удобно, бывают среди этих писем что-нибудь теряется.

В письме сам шаблон задания представлен в табличной форме в (html) + прикреплен файл pdf, но можно и word .

Необходимо обобщить эти данные одним файлом, с которым будет удобно работать

Пока не знаю как это реализовать...

HTML
8 лет назад
wolfgn
Ли 
43 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров