Нужен ответственный человек, который сделает одностраничник по тематике установка домофонов и видеонаблюдения!
Обработчик писем
Здравствуйте!
В общем для понимания процесса и сути задачи.. есть диспетчер и есть исполнитель, диспетчер принимает задания и вносит их в Битрикс24, далее в назначенный в задании день исполнитель автоматически получает это задание на почту (происходит это два раза в день, в 7 часов и в 13 ) соответственно если этих заданий 10 то приходит 10 разных писем....что не совсем удобно, бывают среди этих писем что-нибудь теряется.
В письме сам шаблон задания представлен в табличной форме в (html) + прикреплен файл pdf, но можно и word .
Необходимо обобщить эти данные одним файлом, с которым будет удобно работать
Пока не знаю как это реализовать...
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