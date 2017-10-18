Обработчик писем

Здравствуйте!

В общем для понимания процесса и сути задачи.. есть диспетчер и есть исполнитель, диспетчер принимает задания и вносит их в Битрикс24, далее в назначенный в задании день исполнитель автоматически получает это задание на почту (происходит это два раза в день, в 7 часов и в 13 ) соответственно если этих заданий 10 то приходит 10 разных писем....что не совсем удобно, бывают среди этих писем что-нибудь теряется.

В письме сам шаблон задания представлен в табличной форме в (html) + прикреплен файл pdf, но можно и word .

Необходимо обобщить эти данные одним файлом, с которым будет удобно работать

Пока не знаю как это реализовать...