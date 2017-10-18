Доработки формы обратной связи

Здравствуйте!

Есть сайт на Wordpress

В нём есть каталог кухонь, под каждой из которых размещена кнопку "Хочу такую кухню" при нажатии на которую появляется всплывающая форма, реализованная при помощи плагина Contact Form7.

Ко всем кухням подключена одна и та же форма обратной связи. Нужно сделать чтобы в заявке приходило название кухни в блоке с которой была нажата кнопка. То есть сделать скрытое поле, в которое будет осущетвляться запись названия кухни из блока с нажатой кнопкой.

Сколько будет стоить такая доработка?