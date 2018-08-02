Изготовить сайт! Тематика: Домофоны, Видеонаблюдение!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок241 просмотр

Нужен ответственный человек, который сделает одностраничник по тематике установка домофонов и видеонаблюдения!

8 лет назад
ADCompany
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
все отлично
Сотрудничество не состоялось

Заявки фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад