Изготовить сайт! Тематика: Домофоны, Видеонаблюдение!

Имеются сеточные прайсы поставщиков. Вообщем задача такая: Человек, переходит по адресу www....., авторизируется, (можно интегрировать авторизацию с имеющемся сайте на опенкарте) Попадает на главный экран, ему предлагается ввести ширину и высоту ворот, ниже из ...