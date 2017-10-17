Здравствуйте фрилансеры! Нужно сделать следующее: заменить слайдер.Удалить 3 плагина/скрипта.установить автоматически обновляемый Sitemap.xmlсделать ЧПУ для разных языков.сделать форму.ВАЖНО: до работ допускаются: специалисты от 5 отзывов. не имеющие отрицательных отзывов.
Обновление меню на сайте
Здравствуйте,
Надо обновить меню на рукописном сайте ресторана. Формат меню pdf. На сайте надо в виде картинок. Существующее меню заменить на новые картинки.
Примерное количество картинок на замену 15
Напишите свой скайп - там обсудим подробности.
Указывайте цену за обновление.
Желательно сотрудничество на регулярной основе.
Выбранный исполнитель
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