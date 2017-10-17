Обновление меню на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок247 просмотров

Здравствуйте,

Надо обновить меню на рукописном сайте ресторана. Формат меню pdf. На сайте надо в виде картинок. Существующее меню заменить на новые картинки.

Примерное количество картинок на замену 15

Напишите свой скайп - там обсудим подробности.

Указывайте цену за обновление.

Желательно сотрудничество на регулярной основе.

8 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$7
1 день
Очень приятный в общении специалист, выполнил все ТЗ очень быстро и профессионально. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад