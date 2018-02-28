Имеется проект на Magento. Есть проблемы с отображением видео блока. Проблема возникает только на iPhone. На всех остальных девайсах работает отлично. В ответе укажите имеете ли вы опыт отладки работы js-скриптов на iOS и ...
Сформировать PDF по HTML-шаблонам импортируя данные в формате JSON
Требования: PHP, без БД (данные для доступа к JSON хранятся в файле). Интерфейс на основе Bootstrap предоставляется (на картинке).
В JSON несколько уровней: пользователи (А), команды (Б), доски (В), колонки (Г), карточки (Д).
Отчет в PDF формируется для выбранной команды пользователя.
В отчете три уровня доски (В), колонки (Г) и карточки (Д).
Подробное задание отправлю по запросу.
Выбранный исполнитель
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