Сформировать PDF по HTML-шаблонам импортируя данные в формате JSON

Требования: PHP, без БД (данные для доступа к JSON хранятся в файле). Интерфейс на основе Bootstrap предоставляется (на картинке).

В JSON несколько уровней: пользователи (А), команды (Б), доски (В), колонки (Г), карточки (Д).

Отчет в PDF формируется для выбранной команды пользователя.

В отчете три уровня доски (В), колонки (Г) и карточки (Д).

Подробное задание отправлю по запросу.