Сформировать PDF по HTML-шаблонам импортируя данные в формате JSON

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки121 просмотр

Требования: PHP, без БД (данные для доступа к JSON хранятся в файле).  Интерфейс на основе Bootstrap предоставляется (на картинке).

В JSON несколько уровней: пользователи (А), команды (Б), доски (В), колонки (Г), карточки (Д).

Отчет в PDF формируется для выбранной команды пользователя.

В отчете три уровня доски (В), колонки (Г) и карточки (Д).

Подробное задание отправлю по запросу.

BootstrapHTMLPHP
8 лет назад
Alega
Олег 
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Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад