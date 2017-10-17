Скрипт определения Android / iOS

Нужно написатъ маленький скрипт, который будет размещен на сайте, при переходе по ссылке на него нужно, чтобы определялось устройство, если IOS то слало по ссылке на App Store, если Android, то на Play Market, если Windows, то надпись, что приложение под Вашу систему еще нет, если с ПК, открывалась главная сайта.

Так как в инете видел уже кучу похожего, бюджет не велик будет!