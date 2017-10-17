Нужно дописать парсер на Node.js. Оплата почасовая.

От вас нужно следующее –

Уверенное знание Javascript

Владение спецификацией ES6

Знание Node.js, опыт работы с mongodb или аналогами

Умение работать с системами контроля версий git или аналогами

Надо будет тогда потом создать бесплатный проект на gitlab, настроить его,

Чтобы пушить правки и можно было следить за процессом

Перед началом работы минисобеседование в скайпе. Если все ок, начинаем работать.

За кодом смотрит он, я принимаю результат. Оплата через безопасную сделку.

Пишите сколько стоит ваш час и сколько времени уйдет на работу.