Нужно дописать парсер на Node.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки164 просмотра

Нужно дописать парсер на Node.js. Оплата почасовая.   

От вас нужно следующее –    

Уверенное знание Javascript   

Владение спецификацией ES6   

Знание Node.js, опыт работы с mongodb или аналогами   

Умение работать с системами контроля версий git или аналогами   

Надо будет тогда потом создать бесплатный проект на gitlab, настроить его,    

Чтобы пушить правки и можно было следить за процессом

Перед началом работы минисобеседование в скайпе. Если все ок, начинаем работать.   

За кодом смотрит он, я принимаю результат. Оплата через безопасную сделку. 

Пишите сколько стоит ваш час и сколько времени уйдет на работу.

GitJavaScriptMongoDBNode.js
8 лет назад
Bourdine
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработки в новом разделе на сайте

    $60

    Новый раздел http://skidkoman.com.ua/supermarkety Сайт на php В админке добавить новые категории (Продукты, Электроника итд), эти категории добавить в меню, выбор категории в страницу супермаркетаАкции должны идти наоборот - новые сверхуВ окне акции выводить логотип и дату нужного ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7

    Здравствуйте уважаемые веб-разработчики! Нужна таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7, в эту таблицу должны автоматически добавлять предназначенные для неё материалы. У таблицы будет 8 столбцов (каждый столбец это ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист MODX на спринт

    $21

    3-х языковой сайт на MODX.  Восстановить админский доступ.  Проверить и исправить вывод информации на соответствие языковым версиям.  Сделать форму обратной связи в контактах (результаты на 2 мыла). Эскиз есть.  ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать и настроить поиск на сайте

    http://oncojournal.kz/ - WordPress Настроить корректную работу поиска на главной странице http://joxi.ru/RmzBEE5tWQ6Qym после запроса должна открываться страница со строкой поиска и найденными результатами, также при клике на пункт меню «Поиск» http://joxi.ru/eAOEzzMC4QynPm необходимо, чтобы открывалась  страница ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интеграция битрикс+pbxonline+задарма

    Добрый день. Нужно настроить интеграцию: Битрикс24 (запись + входящие + направить звонок на ответственного) + Задарма (переадресация на мобильный) + PBX online ( распределение звонков на 2 линии). Цена ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка подтверждения заказа

    Сайт на Prestashop 1.6.1 http://infantito.ru/ 1. на данный момент покупателю, оформившему заказ на сайте, приходит письмо с вложенным pdf-файлом, а текст письма содержит только информацию о стоимости (фото 1). 2. Хочу, чтобы приходило письмо-подтверждение ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт-каталог

    $50

    Нужно сделать сайт-католог. Дизайн шаблона должен быть дружелюбный, под пользователей техники Apple.   Просто на сайте нужно построчно перечисление мероприятий и счетчик до их завершения (прогресс бар обычный  в процентах/днях, таймер обратного отсчета.  ...

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки в Flask(на AWS VPC),при работе с Gmail-api и oauth2client

    На AWS VPC(Ubuntu16+Apache2), развёрнуто Flask приложение(python3), в котором используется google-аутентификация через Gmail API, выполняемая с помощью модуля oauth2client(заранее извиняюсь, если где-либо ошибся в формулировках).  Пользователь выполняет вход на сайт через форму авторизации google и ...

    Flask
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад