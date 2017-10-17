Доработка подтверждения заказа

Сайт на Prestashop 1.6.1 http://infantito.ru/

1. на данный момент покупателю, оформившему заказ на сайте, приходит письмо с вложенным pdf-файлом, а текст письма содержит только информацию о стоимости (фото 1).

2. Хочу, чтобы приходило письмо-подтверждение (без всяких вложений), а в тексте письма содержалась информация о заказе. Текущую форму хочу оставить, только вместо кода добавить изображение товара, ну и чтобы табличная часть была полностью заполнена.

3. Сейчас происходит непонятная нумерация заказов (как то WDIEVACIW). Хочу задать свою (как например И0019)