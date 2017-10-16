Доработать модуль фильтра помещений php+js

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Модуль подбора помещений http://bit.ly/2gqkpk1 тащит квартиры с эксель кнопка фильтрации Южное Бунино фильтрует по полю адрес и тексту "Москва ЮЗАО", необходимо перенастроить фильтр на значение данного поля "Новомосковский АО".  Для подробного просмотра помещений новомосковкого ао необходимо изменить механизм генерации урл картинки, сейчас для всех одно правило имя составляет номер секции и номер помещения. для данного адреса необходимо составлять из номера секции и площади. 

JavaScriptPHP
8 лет назад
dikon
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3 года назад

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