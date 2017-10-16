Чистка wp сайта от вируса

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Есть 3 сайта на одном аккаунте у хостера, все сайты на wp

Нужно сделать чистку, вирус засел на сайты 13.10 однотипная ерунда у всех трех!

WordPress
8 лет назад
eav20
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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