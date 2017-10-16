Дать жизнь форме обратной связи (сайт html)

$2
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Закрыт12 заявок170 просмотров

 instavod .ru/kontakty.html (пробел убрать)

настроить форму обратной связи, желательно без перезагрузки страницы и выдаче сообщения в красивом блоке (не alert!) об успешной отправке

HTML
8 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров