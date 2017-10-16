1. Вывести несколько (4-5) типов цен для отображения в карточке товара и каталоге. 2. Изменить скрипт пересчета корзины следующим образом: при достижении определенной общей суммы заказа ценник всех товаров в корзине должен меняться на заданный ...
Сайт + мобильные приложения ios + android
Мультиязычный сайт на поддоменах, регистрация/авторизация, личный кабинет, возможность пополнения счета или возможность покупки пакетов в мобильных приложениях, возможность добавлять отзывы, оценивать отзывы, админ часть, модерация отзывов и редактирования, статистика, поиск материалов.
На основном домене английская версия (сайт на англ. языке и материалы опубликованные на англ языке), остальные языки и соответственно материалы на соответствующих языках на поддоменах.
Автоматически определять гео пользователя и открывать соответствующую версию сайта, с возможностью смены языка.
Шапка сайта в виде видео ролика полупрозрачное
Сайт в виде ленты материалов пользователей с авто погрузкой материалов при прокрутки
Материал пользователей отзывы (2 типов), отзывы можно оценивать + или - в виде пальца вверх или вниз
Поиск текстовый, по заголовкам, тексту, тегам с возможностью применения фильтра города в результате поиска
Каждый отзыв на отдельной странице с автоматическим генерирование мета тегов при одобрении к публикации модератором. Отзывы возможность (текст, фото, видео)
Заголовок отзыва, город, текст, оценка (отрицательный, положительный)
Внутренняя валюта coin - это наша криптовалюта, при регистрации пользователей по api генерируется кошелек и добавляется в сервис пользователи добавивший отзывы указывают (при положительном отзыве обязательное количество coin не менее минимального количества 1 единицы, при отрицательном отзыве указывают количество coin для компенсации, при оплате которой отзыв автоматически снимается – только для авторизованных пользователей).
Оплата положительных отзывов остается в сервисе.
Оплата компенсации зачисляется на кошелек пользователя в сервисе.
В мобильном приложении основной упор на добавление отзыва - возможность в первую очередь для добавления отзыва, быстро сделать фото, записать видео или загрузить материал с устройства, а после добавить заголовок, описание, теги, указать оценку.
Максимально легкий и профессиональный дизайн.
Пожалуйста, мы не готовы работать по предоплате, готовы сотрудничать с оплатой по завершению этапов данного задания.
Этапы можете определить вы.
По данному описанию, вы можете оценить сроки и стоимость выполнения.
Прошу оставлять заявки, исполнителей с опытом работы не только с веб, но и обязательно с мобильными приложениями.
От Вас:
- стоимость
- сроки
- ваши работы веб- ваши работы мобильных приложений
- рекомендации, по проекту
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