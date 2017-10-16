Сайт + мобильные приложения ios + android

Мультиязычный сайт на поддоменах, регистрация/авторизация, личный кабинет, возможность пополнения счета или возможность покупки пакетов в мобильных приложениях, возможность добавлять отзывы, оценивать отзывы, админ часть, модерация отзывов и редактирования, статистика, поиск материалов.

На основном домене английская версия (сайт на англ. языке и материалы опубликованные на англ языке), остальные языки и соответственно материалы на соответствующих языках на поддоменах.

Автоматически определять гео пользователя и открывать соответствующую версию сайта, с возможностью смены языка.

Шапка сайта в виде видео ролика полупрозрачное

Сайт в виде ленты материалов пользователей с авто погрузкой материалов при прокрутки

Материал пользователей отзывы (2 типов), отзывы можно оценивать + или - в виде пальца вверх или вниз

Поиск текстовый, по заголовкам, тексту, тегам с возможностью применения фильтра города в результате поиска

Каждый отзыв на отдельной странице с автоматическим генерирование мета тегов при одобрении к публикации модератором. Отзывы возможность (текст, фото, видео)

Заголовок отзыва, город, текст, оценка (отрицательный, положительный)

Внутренняя валюта coin - это наша криптовалюта, при регистрации пользователей по api генерируется кошелек и добавляется в сервис пользователи добавивший отзывы указывают (при положительном отзыве обязательное количество coin не менее минимального количества 1 единицы, при отрицательном отзыве указывают количество coin для компенсации, при оплате которой отзыв автоматически снимается – только для авторизованных пользователей).

Оплата положительных отзывов остается в сервисе.

Оплата компенсации зачисляется на кошелек пользователя в сервисе.

В мобильном приложении основной упор на добавление отзыва - возможность в первую очередь для добавления отзыва, быстро сделать фото, записать видео или загрузить материал с устройства, а после добавить заголовок, описание, теги, указать оценку.

Максимально легкий и профессиональный дизайн.

Пожалуйста, мы не готовы работать по предоплате, готовы сотрудничать с оплатой по завершению этапов данного задания.

Этапы можете определить вы.

По данному описанию, вы можете оценить сроки и стоимость выполнения.

Прошу оставлять заявки, исполнителей с опытом работы не только с веб, но и обязательно с мобильными приложениями.

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