Шапка, подвал, правое меню

Добрый день.

Необходимо для страницы html, полученной из пдф, сделать шапку, подвал и правое меню (без особого оформления, просто чтобы его видно было на странице). Картинку прилагаю. Сам в программировании мало понимаю, и не получилось.

Прошу указать примерную стоимость.