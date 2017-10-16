Сделать RSS -ленту на сайте с MODX

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Завершен2 заявки140 просмотров

Собственно всё. быстро, недорого. показать мне куда вставить , я вставлю сам. (желательно)

MODX
8 лет назад
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень грамотный и очень спокойный профессионал. Благодарность и рекомендации однозначно.
Все хорошо, оплачено все вовремя и без проблем, коммуникация постоянная. Рекомендую Александра к работе!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад