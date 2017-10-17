Фреймворк YII 2.0, обновить API Facebook для Авторизации/Регистрации

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки104 просмотра

На сайте перестала работать авторизация/регистрация через Facebook, нужно обновить API http://pix.my/vo5QMl

С 2.3 до 2.10  (https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog)

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Yii
8 лет назад
Uiwix
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
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Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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