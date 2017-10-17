Требуется ежедневно забирать свежие объявления (размещенные за последние сутки) по нижегородскому региону из разделов,соответствующих имеющимся на сайте https://152info.ru,а именно Услуги (129),Недвижимость (111), Транспортные средства(26), Для дома идачи (51), Бытоваяэлектроника (9), Хоббии отдых (8), ...
Фреймворк YII 2.0, обновить API Facebook для Авторизации/Регистрации
На сайте перестала работать авторизация/регистрация через Facebook, нужно обновить API http://pix.my/vo5QMl
С 2.3 до 2.10 (https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog)
Оплата WMZ или Приват
Выбранный исполнитель
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