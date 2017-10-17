Фреймворк YII 2.0, обновить API Facebook для Авторизации/Регистрации

Нам нужно обновить Joomla с версии 3.6.2+Joomshopping Version 4.14.3 до последних версий и ускорить работу сайта (с сохранением стилей шаблона и работоспособности всех плагинов и модулей). VPS настроен хорошо. Надо настроить и ускорить без установки ...