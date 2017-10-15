Ускорение работы сайта на Joomla+Joomshopping

Нам нужно обновить Joomla с версии 3.6.2+Joomshopping Version 4.14.3 до последних версий и ускорить работу сайта (с сохранением стилей шаблона и работоспособности всех плагинов и модулей). VPS настроен хорошо. Надо настроить и ускорить без установки дополнительных плагинов ускорения Joomla (не поможет, кешируется, сжимается все сервером). Хотелось бы добиться снижения нагрузки на сервер. Нужно смотреть код, скрипты, БД, находить узкие места и исправлять. Долгий ответ сервера - 750 мс, полная загрузка страницы 3,5 секунды, бывает и дольше грузится. Дневной трафик 1000-1500 посетителей. Яндекс ругается на долгую загрузку.