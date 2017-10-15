Нужен bash скрипт для автоматической установки Ubuntu 16 Gnome

Нужно написать баш скрипт для Ubuntu 16 (64 bit) который будет сначала создавать на сервере графическую оболочку gnome а потом устанавливать xrdp для подключение к серверу через стандартный Подключение к удаленному столу виндовса. Важно чтоб можно было подключится к серверу через стандартный mstsc.exe и без всяких дополнительный клиентов. Нужно чтоб скрипт был полностью автоматическим и на всякие вопросы y/n отвечал сам при установке. Одним словом запустил скрипт и получил готовый удаленный сервер. Нужно чтоб при подключение а потом при отключение и повторного подключение сессия оставалась та же. Допустим я запустил на сервере какую то работу , отключился от сервера и подключился через день. Нужно чтоб при входе на сервер все было так как я оставил. Еще нужно чтоб к удаленному серверу можно было подключится если по какой то причине придется перезагрузить данный удаленный сервер. Бюджет маленький