Надо подключить чат бот http://flowxo.com/ к месенджер ФБ
Доработка скрипта на JS
На странице wp.p-kristall.ru/nomera-i-ceny имеется "фиксированный/плавающий" виджет бронирования.
При скролле до футера должен прилипать к нижней грани блока "#conten", но вместо этого пропадает. На демо-странице плагина http://leafo.net/sticky-kit/ всё рабтает.
Требуется: донастроить тему WP для работы этого плагина, либо заменить скрипт на работающий с этой темой.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $2
Нужно найти файлы картинок на ftp и показать мне, где они лежат. Картинка - кнопка и ее эффект при наведении и нажатии.Завершен7 лет назад
Здравствуйте, На проект нужен человек хотя бы с годом опыта программирования на PHP. Все SQL процедуры у нас есть для системы работы обычных промокодов. Магазин уже работает, в целом задача состоит только в том, ...Завершен7 лет назад
Добрый день! У меня проблема, возможно, похожая на эту: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/c-problema-httpwebrequest-httpwebresponse-https-ssl-794957/ После того как сайт изменился с http на httpS - не могу соединиться с ним (C# HttpWebRequest). Ошибка - во ...Завершен8 лет назад
Задача: написать парсер "картинок товаров и категорий" Предлагайте вашу стоимость и сроки. П.С. картинки берем из админки сайта, т.к. на самом сайте отображаются не все картинки. Если потребуется, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовый модуль оплаты Возникли трудности в подключении платежной системы. Тз в личку исполнителюЗавершен8 лет назад
- $450
Всех приветствую ! Нужно составить Тз для мобильного приложения, и разработать приложения на андроид и ios Пример : https://itunes.apple.com/ru/app/id973163139Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать правки на сайте. Прикрепил подробно ТЗ к проекту Оставляйте заявки, кто готов мне помочьВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Мне нужна обновляемая RSS-лента новостей чужого сайта. Ссылочка на сайт http://rusnews.biz/ Можно выдернусь с самого сайта, но там её не нашёл, думаю нужно как-то формировать самим, сделать что-то вроде парсера. Главное чтобы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать скрипт (PHP/JavaScript) для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте. Впоросы/предложения и детали задания при контакте через скайп. Оплата сдельная, договорная. Контакт по Skype ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад