Доработка скрипта на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок286 просмотров

На странице wp.p-kristall.ru/nomera-i-ceny имеется "фиксированный/плавающий" виджет бронирования.

При скролле до футера должен прилипать к нижней грани блока "#conten", но вместо этого пропадает. На демо-странице плагина http://leafo.net/sticky-kit/ всё рабтает.

Требуется: донастроить тему WP для работы этого плагина, либо заменить скрипт на работающий с этой темой.

JavaScriptWordPress
8 лет назад
Zelzevul
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zeddmaster
Дмитрий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$3
1 день
Был отзывчив. Приложил массу усилий для решения задачи. Сделал скидку.
Спасибо Евгению за заказ, справились с ним вместе. Честный и порядочный человек. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

zeddmaster
Дмитрий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад