Доработка скрипта на JS

На странице wp.p-kristall.ru/nomera-i-ceny имеется "фиксированный/плавающий" виджет бронирования.

При скролле до футера должен прилипать к нижней грани блока "#conten", но вместо этого пропадает. На демо-странице плагина http://leafo.net/sticky-kit/ всё рабтает.

Требуется: донастроить тему WP для работы этого плагина, либо заменить скрипт на работающий с этой темой.