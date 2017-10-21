Надо подключить чат бот http://flowxo.com/ к месенджер ФБ
HttpWebRequest https
Добрый день!
У меня проблема, возможно, похожая на эту:
https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/c-problema-httpwebrequest-httpwebresponse-https-ssl-794957/
После того как сайт изменился с http на httpS - не могу соединиться с ним (C# HttpWebRequest).
Ошибка - во вложении.
Поможете ?
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