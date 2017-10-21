HttpWebRequest https

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Завершен3 заявки226 просмотров

Добрый день!

У меня проблема, возможно, похожая на эту:

https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/c-problema-httpwebrequest-httpwebresponse-https-ssl-794957/

После того как сайт изменился с http на httpS - не могу соединиться с ним (C# HttpWebRequest).

Ошибка - во вложении.

Поможете ? 

8 лет назад
DmitryHR
Дмитрий 
61 год
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена. Все отлично.
Первый раз работал с Дмитрием, никаких проблем в процессе работы не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад