Установить определение мобильных устройств и перекинуть на m.site

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Требуется установить на сайт интернет магазина (oscommerce) функцию или класс для определения мобильных устройств.

Определять мобильные устройства думаю лучше через user-agent.

Создать таблицу в б.д. с мобильными устройствами - обновляемой или вручную или автоматической.

Либо по регулярным выражениям для мобильных устройств.

При определении мобильного устройства предложить переход на мобильную версию сайта.

8 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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