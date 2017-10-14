Доработка страницы каталога сайта WP

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Закрыт3 заявки257 просмотров

Добавить фильтры по атрибутам и текстовое поле внизу каждой страницы каталога. Пример https://www.lamoda.ru/c/17/shoes-men/?sitelink=topmenuM&l=3

WordPress
8 лет назад
guest_15080091150715
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров